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Florin Andone Galatasaray'a yar olmayacak

Galatasaray, Rumen forvet Florin Andone'nin bonservisini elinde tutan İngiliz kulübü Brighton & Hove Albion'u ikna edemedi.

Sakatlığı bir türlü düzelmeyen Radamel Falcao'nun yokluğunda şans bulan Florin Andone, sergilediği performansla geçer not aldı. Attığı iki golle Sivas galibiyetini getiren Andone, Real Madrid maçında iki kez gole yaklaşsa da Courtois'yı geçemedi.

4 isme özel madde
Hücum hattına hareket getiren Rumen forvet, Radamel Falcao iyileşse de ilk 11'de oynamaya devam edecek. Transfer döneminde 5 oyuncu kiralayan Galatasaray, Andone dışındaki 4 ismin sözleşmesine özel madde koydurdu. Sarı-kırmızılılar, Seri'yi 18, Lemina ve Nzonzi'yi 16, Emre Mor'u 8 milyon Euro karşılığında bonservisini alma hakkına sahip.

"Andone'yi kesinlikle satmayacağız''
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, benzer girişimi Andone için de bulundu ancak kulübü Brighton'dan, "Andone'yi kesinlikle satmayacağız'' cevabını aldı. Bu yüzden 700 bin Euro'ya kiralanan 26 yaşındaki Rumen yıldızın sözleşmesine satın alma opsiyonu konulamadı.

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