Yağışlı havalara merhaba! Meteoroloji'den 15 il için sağanak uyarısı
Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, K. Maraş, Giresun, Trabzon, Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu sağanak yağışın etkisi altında...
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Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
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Hava sıcaklığı
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgar
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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