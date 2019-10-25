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Ahmet Hakan Bakan Murat Kurum'a mest oldu: 'Acayip takdir ettim'

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u çalışmaları ve kararlığından dolayı çok takdir ettiğini belirtti.

Gazeteci Yazar Ahmet Hakan, Hürriyet'teki köşesinde kabinenin en çalışkan bakanlarından, kaçak yapı konusunda tavizsiz tutumuyla bilinen Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, performansını kısaca değerlendirdi.

''Kurum’u acayip takdir ediyorum''

Hakan, göreve atanmasının ardından bir yılda 81 vilayeti gezip “nerede ne yapılmalı” envanteri çıkaran Bakan Kurum hakkında övgüyle bahsetti.

Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle; 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u acayip takdir ediyorum. Neden mi?

Bodrum’da kaçak yapılara karşı başlattığı kararlığı bütün hızıyla sürdürüyor... Kaçak yapılara göz açtırmıyor... Kıyılarda, şehirlerde kaçak yapılara karşı mücadele kararlılığını sürekli vurguluyor... 1100 olan kaçak yapı denetçisini sayısını 2100’e çıkarıyor... “Yıkacağız” diyor... “Taviz yok” diyor... Sıkı takip ediyor...

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