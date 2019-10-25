HABER /  SPOR

Paul Scholes'ten Manchester United'a Mesut Özil çağrısı

Manchester United efsanesi Paul Scholes, Kırmızı Şeytanlar'ın Mesut Özil gibi bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın unutulmaz isimlerinden Paul Scholes, efsanesi olduğu İngiliz ekibiyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken Mesut Özil ismi üzerinde durdu.

BT Sport'a konuşan Scholes, Manchester United'ın 1-0'lık Partizan galibiyetini değerlendirirken İngiliz ekibinin hücumda tıkandığını belirtti. Manchester United'a Mesut Özil çağrısı Paul Scholes, Manchester United'ın Mesut Özil gibi bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi.

''Kısa vadeli bir çözüm olabilir''
Scholes, eski takımına çağrıda bulunurken, ''Mesut Özil gibi bir oyuncu, Manchester United'ın saha içindeki bağlantısını kuvvetlendirebilir. Mesut çok büyük bir kaliteye sahip ve oyun içindeki bağlantıyı çok iyi kurabiliyor. Manchester United için kısa vadeli bir çözüm olabilir'' sözlerine yer verdi.

Arsenal'da kalacağını söylemişti
Arsenal'da yeterince forma şansı bulamayan Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda takımda kalacağını ve sözleşmesini tamamlayacağını açıklamıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu: Esad'la görüşseydik her türlü şartı kabul ettirebilirdik
Ahmet Hakan Bakan Murat Kurum'a mest oldu: 'Acayip takdir ettim'
Fatih Terim'den Vedat Muriç'in milli takım talebine veto
Uyuşturucu satan doktor suçüstü yakalandı
Milli Savunma bakanı Hulusi Akar NATO'ya kapak attı! Asker selamı çaktı
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı istifa edecek mi?
ÖNCEKİ HABERLER
Florin Andone Galatasaray'a yar olmayacak
Cuma günü çekilecek zikirler ve okunacak esmalar neler?
OHAL Komisyonu 92 bin KHK başvurusunu sonuçlandı
Ekrem İmamoğlu'ndan gar ihalesini alan firmaya imalı cevap
Mültecileri bırakmayın demeye gelen Almanya bakanına yanıt
Ebru Polat kimdir yaşı kaç Yusuf Güney ile bilet krizi çıktı
Yorumlar