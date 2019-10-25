Paul Scholes'ten Manchester United'a Mesut Özil çağrısı

Manchester United efsanesi Paul Scholes, Kırmızı Şeytanlar'ın Mesut Özil gibi bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın unutulmaz isimlerinden Paul Scholes, efsanesi olduğu İngiliz ekibiyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken Mesut Özil ismi üzerinde durdu.

BT Sport'a konuşan Scholes, Manchester United'ın 1-0'lık Partizan galibiyetini değerlendirirken İngiliz ekibinin hücumda tıkandığını belirtti. Manchester United'a Mesut Özil çağrısı Paul Scholes, Manchester United'ın Mesut Özil gibi bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi.

''Kısa vadeli bir çözüm olabilir''

Scholes, eski takımına çağrıda bulunurken, ''Mesut Özil gibi bir oyuncu, Manchester United'ın saha içindeki bağlantısını kuvvetlendirebilir. Mesut çok büyük bir kaliteye sahip ve oyun içindeki bağlantıyı çok iyi kurabiliyor. Manchester United için kısa vadeli bir çözüm olabilir'' sözlerine yer verdi.

Arsenal'da kalacağını söylemişti

Arsenal'da yeterince forma şansı bulamayan Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda takımda kalacağını ve sözleşmesini tamamlayacağını açıklamıştı.