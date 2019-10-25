Fenerbahçe'nin formda golcüsü Vedat Muriç'e inter talip oldu

Atletico, Manchester United, Tottenham ve Lazio’nun peşinde koştuğu Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç’in son talibi Inter.

Eljif Elmas konusunda geçtiğimiz sezon yaşanan sürecin bir benzeri bu kez Vedat Muriç’te yaşanıyor.

Elmas’ı Avrupa’nın birçok dev kulübünün takip ettiği yönünde her gün yeni haberler çıkmış, Makedon oyuncu sonunda 16 milyon Euro’ya Napoli’nin yolunu tutmuştu.

Atletico, Manchester United, Tottenham ve Lazio ile adı anılan Muriç için son iddia İnter! İtalyan ekibinin de Kosovalı forveti gözlem altına aldığı öne sürüldü.