HABER /  BEŞİKTAŞ

Fatih Terim: 2 - Abdullah Avcı: 1

İhlas Haber Ajansı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim'in Avcı'ya 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi iki teknik adamın da rekabetine sahne olacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. İki hocanın ilk randevusu 21 Mayıs 2000 tarihinde Galatasaray - İstanbulspor maçında oldu. Terim, sarı-kırmızılıları başında Avcı'lı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Fatih Terim ile Abdullah Avcı, pazar günü oynanacak karşılaşma ile birlikte 6. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda Terim öğrencilerinin Avcı'nın ekiplerine karşı 2-1 üstünlüğü bulunuyor. 2 karşılaşma ise kazanan taraf çıkmadı.

Fatih Terim ile Abdullah Avcı arasında oynanan maçlar şöyle:

19.05.2019 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Başakşehir: 1 (Abdullah Avcı)
15.12.2018 (Abdullah Avcı) Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)
15.04.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Başakşehir: 0 (Abdullah Avcı)
11.09.2011 (Abdullah Avcı) Başakşehir: 2 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)
21.05.2000 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - İstanbulspor: 1 (Abdullah Avcı)

SON DAKİKA HABERLERİ
Kayseri'de antrenörden futbolculara sıra dayağı
Kemal Kılıçdaroğlu: Esad'la görüşseydik her türlü şartı kabul ettirebilirdik
Ahmet Hakan Bakan Murat Kurum'a mest oldu: 'Acayip takdir ettim'
Fatih Terim'den Vedat Muriç'in milli takım talebine veto
Uyuşturucu satan doktor suçüstü yakalandı
Milli Savunma bakanı Hulusi Akar NATO'ya kapak attı! Asker selamı çaktı
ÖNCEKİ HABERLER
İrem Yaman, G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası biletini aldı
Fenerbahçe'nin formda golcüsü Vedat Muriç'e inter talip oldu
Paul Scholes'ten Manchester United'a Mesut Özil çağrısı
Florin Andone Galatasaray'a yar olmayacak
Cuma günü çekilecek zikirler ve okunacak esmalar neler?
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Yorumlar