HABER /  SPOR

Kayseri'de antrenörden futbolculara sıra dayağı

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, soyunma odasında genç futbolculara sıra dayağı attı.

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, soyunma odasında genç futbolculara teker teker tokat attı ve küfürler savurdu. Sosyal medyada yer alan görüntünün 3 yıl öncesine ait olduğu da iddia edildi.

Agresifliğiyle dikkat çekiyor
Kent Türk TV yerel muhabirleri Ahmet Doğan ve Arif Enes Durak'ın verdiği bilgilere göre Halit Kurt, agresifliğiyle dikkat çekiyor. 2017 yılında Talasgücü Belediyspor ile Kayseri Meysuspor arasında oynanan maçta Kurt, Talasgücü Belediyespor´un attığı gol sonrası golün ofsayt olması nedeniyle sahaya girmiş ve orta hakeme yoğun bir şekilde itiraz etmişti.

Hakemleri taciz etmişti
Maçın hakemi Volkan Oğuz, Kurt'u saha kenarına göndermişti. Çileden çıkan Kurt, kenarda olmasına rağmen hakemleri taciz etmeye devam etmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu: Esad'la görüşseydik her türlü şartı kabul ettirebilirdik
Ahmet Hakan Bakan Murat Kurum'a mest oldu: 'Acayip takdir ettim'
Fatih Terim'den Vedat Muriç'in milli takım talebine veto
Uyuşturucu satan doktor suçüstü yakalandı
Milli Savunma bakanı Hulusi Akar NATO'ya kapak attı! Asker selamı çaktı
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı istifa edecek mi?
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin formda golcüsü Vedat Muriç'e inter talip oldu
Paul Scholes'ten Manchester United'a Mesut Özil çağrısı
Florin Andone Galatasaray'a yar olmayacak
Cuma günü çekilecek zikirler ve okunacak esmalar neler?
OHAL Komisyonu 92 bin KHK başvurusunu sonuçlandı
Yasak Elma'yı karıştıracak bomba transfer Diriliş Ertuğrul'un yıldızıydı
Yorumlar 3 yorum