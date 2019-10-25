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Muslera 10, Karius 16 gol gördü! Derbide gözler kalecilerde

İhlas Haber Ajansı

Bu hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kaleleri koruması beklenen Fernando Muslera 12 resmi maçta 10, Loris Karius ise 10 karşılaşmada 16 gol yedi.

Süper Lig'in 9. haftasında pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

Galatasaray’ın kalesini Fernando Muslera koruyacakken, Beşiktaş’ta ise Loris Karius görev alacak. Bu önemli müsabakada iki kalecinin performansı derbinin kaderini belirleyebilir.

Bu sezon Muslera 12 resmi maçta görev aldı ve 10 gol yedi. Karius ise 10 resmi müsabakada oynadı ve kalesinde 16 gole engel olamadı.

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