Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ek borçlanma yetkisi Meclis'e sunuldu

TBMM'ye sunulan yeni yasa teklifiyle hükûmete, 2020 yılında 70 milyar liralık ilave borçlanma hakkı daha verilecek.

2020 bütçe yasa teklifine göre Hazine önümüzdeki yıl en fazla 140 milyar 56 milyon liralık iç ve dış borçlanma yapabilecek.

Ek borçlanma yapabilecek

İhtiyaç duyulması halinde 7 milyar 2 milyon TL, bunun da yetmemesi halinde ikinci bir 7 milyar 2 milyon lira ek borçlanma yapabilecek.

70 milyar liralık yeni borçlanma

Böylece Hazine toplamda 154 milyar lira borçlanacaktı.