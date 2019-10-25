Uluslararası Af Örgütü'nden küstah rapor: Türkiye mültecileri zorla Suriye'ye gönderdi

LONDRA merkezli Uluslararası Af Örgütü, yayınladığı skandal raporda, Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı öncesi yüzlerce Suriyeli mülteciyi "kandırarak ya da zorla" Suriye'ye göndermekle suçladı.

Uluslararası Af Örgütü'nün bugün yayımladığı rapor, "Savaş bölgesine gönderildiler: Türkiye'nin Suriyeli mültecileri yasa dışı biçimde sınır dışı etmesi" başlığını taşıyor. Af Örgütü, raporun Temmuz ayından bugüne çok sayıda kişiyle görüşülerek hazırlandığını iddia etti.

Skandal ifadeler

Raporda, Türk polisinin bazı Suriyeli mültecileri döverek ya da tehdit ederek, gönüllü olarak ülkelerine dönmek istediklerini deklare ettikleri formlar imzalamaya zorladığı öne sürülürken kaç Suriyeli mültecinin bu belgeleri imzalayarak ülkelerine döndüklerine dair resmi bir veri yok.

Belgelediği bilgisi

Raporda, Af Örgütü'nün en az 20 kişinin zorla sınır dışı edildiğini belgelediği bilgisi de yer alıyor. Af Örgütü; Türk yetkililerin, Suriye'ye dönenlerin hepsinin bunu gönüllü yaptıklarını iddia ettiklerini ve dönenlerin sayısını 315 bin olarak açıkladıklarını kaydediyor.

"Aktif savaş bölgesine göndermek için bahane..."

Uluslararası Af Örgütü'nün Mülteci ve Göçmen Hakları Araştırmacısı Anna Shea, Türkiye'nin 8 yıldan uzun süredir 3 milyon 600 binden fazla Suriyeliyi ağırladığı için takdiri hak ettiğini ancak bu cömertliği, uluslararası hukuka da aykırı şekilde insanları sınır dışı edip aktif savaş bölgesine göndermek için bahane olarak kullanamayacağına dair bir açıklama yaparak, "Türk yetkililer, insanları zorla Suriye'ye göndermeyi durdurmalı ve bu şekilde sınır dışı edilenlerin yeniden güvenli bir şekilde Türkiye'ye girebilmelerini, gerekli hizmetlere yeniden erişebilmelerini temin etmelidir." ifadelerini kullandı.