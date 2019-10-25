Beşiktaş-Braga maçında oyuna sonradan dahil olan Kartal Yılmaz'ın hayali 7 yıl sonra gerçek oldu.

Beşiktaş’ta genç oyuncu Kartal Kayra Yılmaz, Braga maçının 61. dakikasında oyuna dahil olarak bu sezon ilk resmi maçına çıktı.

Portekiz ekibi karşısında Oğuzhan Özyakup’un yerine dahil olan 19 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş forması altında ilk kez süre aldı. Genç futbolcu oyuna dahil olduğu andı siyah-beyazlı tribünler Kartal’ı alkışladı.

7 yıl önce bu mesajı paylaşmıştı

Kartal Kayra Yılmaz'ın 7 sene önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ise dün gerçekleşti. Orta sahada görev yapan Kartal'ın en büyük hayallerinden biri Oğuzhan Özyakup ile forma giymekti. 7 sene önce Kartal, Oğuzhan'a "Takımda en iyilerden birisin. Bir yere gitme bu takımdan. Seninle oynamak istiyorum. Bende 5 sene sonra gelicem inşallah" dediği bir mesajı ortaya çıktı.



