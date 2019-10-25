Orkid 'Utanç Paketleri'nden utandı! Tepki alan reklam için açıklama

TÜRKİYE'de Orkid markası için tasarlanan 'Utanç paketleri' reklam filmi tepkilere sebep olmuştu. Orkid açıklama yaptı ve 'üzgünüz' diledi.

Orkid, Türkiye’de pedlerin gazete kağıtlarına sarılarak satılması hakkında hazırladığı reklam filmiyle tartışma konusu oldu. Utanç paketleri ismiyle kadın haberlerine sarıla özel paketlerin reklamını yapan Orkid, 'Türkiye'yi karalamakla' itham edildi.

Orkid gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı ve "herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olduysa bundan dolayı da üzgünüz" dedi. Reklam filminin Türkiye'de ve dünyada kadınların yaşadığı damgalanma ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete dikkat çekmek maksatlı hazırlandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



-"Türkiye’de Orkid markası için tasarlanan mağaza içi kampanyası, Türkiye’de ve dünyada kadınların yaşadığı damgalanma, ekonomik kısıtlar nedeniyle hijyenik pede erişememe ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet de dahil olmak üzere bazı ciddi sorunlara ışık tutmak amacını taşıyordu. Bu sorunlar nadiren tartışılıyor, genellikle utanç duygusuna dönüşüyor ve genç kızlar, kadınlar ve aileleri için hayat boyu karşı karşıya kalacakları konuları oluşturuyor.

Yanlış anlaşılma için üzgünüz

​-Fikrin uygulanmasında niyetimizi tam olarak yansıtamadığımızı görüyoruz ve herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olduysa bundan dolayı da üzgünüz. Ancak söz konusu video, bir yaratıcı endüstri etkinliği için özel olarak, yerel ajansımız tarafından mağaza içi kampanyamızı anlatmak amacıyla, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bir başvuru filmidir.

-Orkid, olumlu yönde gelişmeye katkıda bulunabilmek için fırsatları değerlendirmek amacıyla çalışan ve bu amaç doğrultusunda da 2018 yılında Türkiye’de ekonomik kısıtlar nedeniyle pede erişemeyen kız çocuklarının eğitimlerine devam edebilmelerine destek olabilmek için 4 milyondan fazla ped bağışı yapmış bir markadır."

Orkid Utanç paketleri reklam filminde ne vardı? Orkid Türkiye’de pedlerin gazete kağıtlarına sarılarak satılması hakkında hazırladığı reklam filminde, şöyle deniliyor:

-Türkiye'deki özellikle mahalle arasındaki bakkallarda pedler gazeteye sarılarak satılıyor. Gazetelerin kadına karşı şiddet ayrımcılık ve eşitsizlik haberleriyle dolu olduğu bir ortamda, utanılacak son şey hijyenik pedlerdir. Orkid sunar : Utanç paketleri"

Reklamın devamında gazetelerdeki kadın haberlerinden derlenen özel 'utanç paketleri' yer alıyor.

Orkid almayın Türkiye'yi gömüyorlar

Gazeteci Banu Avar Orkid'in niyetinin iyi olmadığı görüşünde olan isimlerden. Attığı twitte 'Orkid almayın' çağrısında bulundu.

Orkid almayın! Orkid’in tanıtımı yapılırken Türkiye gömülüyor. İngilizce tanıtımı izleyin... https://t.co/vkRHWAiZEo — Banu AVAR (@AvarBanu) October 24, 2019

Orkid'den tokat gibi reklam

Bir kesim ise Orkid reklamının yerinde olduğunu ve kadına şiddete dikkat çektiği görüşünde. O isimlerden biri olan avukat Feyza Altun attığı twitte şunları yazdı: