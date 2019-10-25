Yangında evi küle döndü! Bir babanın çaresizliği: Bunu çocuklara nasıl anlatacağım
SAMSUN'da, çıkan yangında evleri küle dönen, yaşları 4 ile 12 arasında değişen 4 çocuk sahibi Cort ailesi, kendilerine yardım eli uzatılmasını istiyor.
Atakum ilçesi Kulacadağ Mahallesi’nde yaşayan Cort ailesinin evi, önceki gün sabah çıkan yangında küle döndü. Annenin 3 oğlunu okula götürdüğü sırada çıkan yangında, baba Musa Cort (45), beraberinde olan oğlu Hamza'yı (4) alıp, son anda dışarı çıktı.
"Çocuklarımın üçü anneleriyle okula gitmişti"
Yangın sırasında yaşadığı korkuyu anlatan Musa Cort, şunları anlattı: Dumanı fark edince boğazım yandı, kalktığım da evin yandığını gördüm. Az daha alevler arasında kalıyordum. Çocuklarımın üçü anneleriyle okula gitmişti.
"Bütün emeğim yandı"
Oğlum Hamza yanımdaydı. Dumandan etkilendiğim için hastaneye gittim. Bütün emeğim, tüm eşyalarım yandı.
Yaklaşık 50 bin liralık zararı olduğunu belirten baba Cort, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu zararı karşılayacak maddi gücüm yok. Gelirim yok, giderim çok. Behçet hastasıyım, çalışamıyorum. Yardım bekliyorum. Çocuklar okuldan eve döndüğünde yukarı çıkmak istediler.