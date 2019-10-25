Yangında evi küle döndü! Bir babanın çaresizliği: Bunu çocuklara nasıl anlatacağım

Yaklaşık 50 bin liralık zararı olduğunu belirten baba Cort, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu zararı karşılayacak maddi gücüm yok. Gelirim yok, giderim çok. Behçet hastasıyım, çalışamıyorum. Yardım bekliyorum. Çocuklar okuldan eve döndüğünde yukarı çıkmak istediler.