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Abdülhamit Gül: Mazlum Kobani için iade talepli tutuklama istendi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Akçakale'de son dakika açıklamalar yaptı. Gül, YPG'li Mazlum Kobani için çıkarılan kırmızı bülten ile ilgili "Amerika'nın bu kişiyi ABD'ye gitmesi durumunda yakalayıp iade etmelidir." diye konuştu.

Gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan Abdulhamit Gül, ABD'den Mazlum Kobani için iade talepli tutuklama istendiğini açıkladı.

"Türkiye'nin terörle mücadelesini kimse sorgulayamaz." diyen Abdulhamit Gül'ün konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kırmızı bülten 196 ülkede geçerli

Amerika'ya Dışişleri Bakanlığı tarafından da bir hatırlatma yapıldı.  Kırmızı bülten çıkarıldı. Bu kırmızı bülten 196 ülkede geçerli. Dün tekrar ABD'ye bir kez daha iletildi.

Bu teröristin ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iadesi gerekmektedir.

ABD de bu iade sözleşmesinin tarafı olduğu için ABD'nin terör elebaşı yöneticisini iade etmesi gerekmektedir. Geçici tutuklama için ayrıca yazışma yapılacak.

32 YPG'li tutuklandı

Barış Pınarı Harekatı Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarına karşı da yürütüldü. Terör örgütünün gerçek yüzünü herkes gördü. Türkiye DEAŞ'la kararlı mücadelesini sürdürecek. 32 YPG'li tutuklandı, diğerlerinin işlemi sürüyor.

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