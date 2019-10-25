Boydak Holding ismini değiştirdi logoda FETÖ iddiası 'yok artık' dedirtti

FETÖ soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF)devredilen Boydak Holding'in adı "Erciyes Anadolu" olarak değiştirildi. Holdingin yeni logosu için FETÖ iddiası ortaya atıldı.

Boydak Holding'in isim değişikliğiyle ilgili TMSF Başkanı Muhittin Gülal, holding binasında basın toplantısı düzenledi. Holdingin şu an 9 milyar lira öz kaynağa ulaştığını belirten Gülal, "Burayı devir tarihinden bu yana yüzde 55 büyüttük. Yine 5,5 milyar lirada aldığımız ciro şu anda 8,5 milyar lira seviyesine ulaştı. 3 dedi.

Bank Asya'nın logosuna benziyor iddiası

Yeni kullanılan logonun tanıtımı da yapıldı. Bir dönem FETÖ ile anılan holdingin kullandığı yeni logo, tartışmaları da beraberinde getirdi. Ensonhaber sitesi, logonun FETÖ'den kapatılan Bank Asya'nın logosuna olan benzediğini yazdı.

"Hangi şirkete milyon dolar ödediniz?"

Haber sitesi logoyu eleştirirken, "Fetullah'ın bankasını hatırlatan bu logo için kimi zengin ettiniz. Hangi şirkete milyon dolar ödediniz" yorumunu yaptı.

Erciyes Anadolu olarak değiştirilen şirketin yeni logosu

FETÖ'nün bankası Bank Asya'nın logosu