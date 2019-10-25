İbrahimoviç: Gidersem kimse bu ligi hatırlamaz

Geleceğiyle ilgili konuşan Zlatan İbrahimoviç, "MLS'te kalırsam bu lig için güzel olur çünkü tüm dünya izlemeye devam eder. Gidersem, kimse bu ligi hatırlamaz." dedi.

MLS'te Los Angeles Galaxy, Los Angeles'a 5-3 mağlup olarak play-off'lara yarı finalde veda etti. Zlatan Ibrahimovic, geleceğiyle ilgili açık konuşmadı.

''Gidersem, kimse bu ligi hatırlamaz''

Kulübüyle sözleşmesi aralık ayında sona erecek 38 yaşındaki Ibrahimovic, maçın ardından yaptığı konuşmada, "MLS'te kalırsam bu lig için güzel olur çünkü tüm dünya izlemeye devam eder. Gidersem, kimse bu ligi hatırlamaz." değerlendirmesinde bulundu.

29 maçı 30 golle tamamladı

İsveçli golcü Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy formasıyla sezonu 29 maçta 30 golle tamamladı.