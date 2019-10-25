CHP İstanbul toplantısında Ekrem İmamoğlu kavgası

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 39 ilçe başkanı, kurultay delegeleri, belediye başkanları ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda sert sözlerle eleştirildiği iddia ediliyor.

CHP İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısı'nda gerginlik yaşandı. Toplantıda, meclis üyeleri, Ekrem İmamoğlu'na ulaşamadıklarını söyleyerek isyan etti.

Bu CEO'ların başka işi yok mu?

Akşam'dan Ercan Öztürk'ün haberine göre; Üsküdar Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Doğan Tekel, “İBB’nin bürokratlarının çoğu CEO’luktan geliyor. Hepsi de İmamoğlu’nun yanında geziyor. Bu arkadaşların başka işleri yok mu? İstanbul’un sorunlarıyla uğraşsınlar” dedi.

Kendisine ulaşmak mümkün değil

Söz alan bir İBB meclis üyesi de, “İlçedeki sorunları İmamoğlu’na aktarmak için randevu istedik. Bize dönüş olmadı. Kendisine ulaşmak mümkün değil” dedi.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da Kaftancıoğlu’nu eleştiren isim oldu. Kerimoğlu, “Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal’ın peşine düşmeyip iyi çalışsaydınız bir iki ilçeyi daha kazanırdık. ‘Kadın aday gösterilecek’ denildi, gösterilmedi” dedi.

Kaftancıoğlu gerilimi

Bunun üzerine Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün’ün “Sizin gibi başkanlar koltuğu bırakmadığı için kadın adaylar gösterilmedi” demesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, Kılıçdaroğlu’nun “Uzlaşmayı sağlamak için kongrelere tek adayla gidelim” çağrısına cevap verdi: “Ne ilçelerde ne de ilde tek adayla kongrelere gitmek doğru. Uzlaşılır, ayrı. Ama farklı yerlerden iradelerle yeni bir aday çıkmasının önüne geçmeyi doğru bulmuyorum.”