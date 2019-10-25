Falcao'nun sakatlığında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı

Galatasaray'da sakatlığından dolayı uzun zamandır forma giyemeyen Radamel Falcao'ya teşhis 2 Ekim'de konulmuş.

Galatasaray'ın Fransız ekibi Monaco'dan transfer ettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 5 maçtır sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor.

Yıldız futbolcunun hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş maçında ise forma giyip giyemeyeceği henüz belli değil. Dün Fizyoterapist eşliğinde idman yapan Falcao'nun sakatlığı ile ilgili bugüne dek hiç bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. .

İspanya'ya uçtu iğne oldu

Hürriyet'in verdiği bilgiye göre; Falcao, PSG maçında aşil tendonunda şiddetli ağrılar oluşunca kulüpten izin alarak ertesi gün İspanya’nın başkenti Madrid’e gitti. Burada yıllardır birlikte çalıştığı özel doktoruna muayene olan Kolombiyalı futbolcuya özel bir iğne yapıldı.

3 hafta topa dokunamayacak

Ancak iğne yapılırken, 3 hafta normal antrenmanlara çıkmayıp topa dokunmaması ve fizyoterapist eşliğinde özel çalışması gerektiği kendisine bildirildi. 3 Ekim’de İstanbul’a dönen Falcao, bu durumu kulüp yetkililerine aktardı.