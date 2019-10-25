Koç ve yükselen Koç burcu özellikleri

Koç ve yükselen Koç burcu özelliklerini sizler için derledik. Ateş grubu burçlarından olan Koç'un rengi, gezegeni, değerli taşı ve şanslı günüyle ilgili tüm detaylara ve Koç burcu aşk özellikleri, Koç burcunun en iyi anlaştığı burçlar ile en kötü anlaştığı burçların detaylarına ulaşabilirsiniz.

21 Mart- 20 Nisan tarihleri arasının burcu olan Koç öncü ve hıslı özelliğiyle dikkatleri üzerine çeker. Koç ve yükselen Koçların elementi ateş, niteliği ise öncülüktür. Koç ve yükselen Koçların gezegeni Mars, renkleri ise kırmızıdır. Koç ve yükselen Koçların taşı elmas uğurlu günleri ise salıdır. Koç ve yükselen Koçların öne çıkan özelliklerinin başında aktif, dinamik, hızlı insiyatif almaktan hoşlanan lider ve yönetici özellikleri gelir. Koç ve yükselen Koçların özellikleri kadın ve erkeklere göre farklılıklar gösterebilir.

Koç ve yükselen koç erkekleri güçlü yöneticilerdir. Her zaman hızlı hareket etmekten hoşlanan ancak hızlı tüketen ve yaptıkları işlerden çabuk sıkılan özellikler gösterirler. Kendileri sabırsız olsada hayat arkadaşlarının sabırlı olmasına ihtiyaç duyarlar.

Koç ve yükselen Koç kadınları ise maskülen özellikleriyle dikkat çekerler, mücadele onların karakterlerinin en önemli özelliğidir. Bir çok burca kıyasla harekete geçmekten korkmazlar, cesur ve girişkenlerdir. Koç ve yükselen Koç kadınları her zaman ne yapmak istediklerini çok iyi bilirler ve kimse onları yollarından döndüremez. Koç ve yükselen Koç kadınlarının en kötü özellikler sabırsız ve aceleci olmalarıdır.

Koç ve yükselen Koç kadını yada erkeği fark etmek her zaman cesur giyimlerden hoşlanırlar.

Koç ve yükselen Koçlar için baş ve yüz önemli temsil bölgeleridir. Baş, yüz ve boyunlarında sorunlar yaşamaya müsayittirler.

Koç ve yükselen Koçların olumlu özelliklerinin başında hızlı, girgin, rekabetçi, gözüpek, mert, güçlü, hevesli, kararlı, inatçı, çalışkan olmaları gelirken, Koç ve yükselen Koçların en olumsuz özellikleri şöyle sıralanabilir:

"Sabırsız, çocuksu, aceleci, tezcanlı, bağımsız, sert, açıksözlü."

Koç burcunun anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar ise şöyle:

Anlaştığı burçlar: Aslan, Yay, Terazi

Anlaşamadığı burçlar: Oğlak, Kova, Balık

Koç ve yükselen Koç burcu aşk özellikleri

Koç burcu ilişkilerinde her şeyden önce samimiyet ve dürüstlük arar. Yalandan, dolandan, dolambaçlı, karmaşık yollardan asla hoşlanmaz. Düşündüğünü olduğu gibi söyler, kırıcı olabileceğini hiç düşünmez. Göründüğü gibidir, yanıltmaz. İlişkilerde hızdan, çabuk sonuç almaktan hoşlanır. Olmayacağını anladığında kararını hemen verir, bir sonraki ilişkisine geçer. Meydan okumaktan ve rekabetten hoşlanır.

Koç burcu Güneş’te canlılığı, yaşamı yüceltirken, Ay burcunda bulunması, duygusal konularda zorlanmalara neden olur. Merkür Koç’ta, düşünmeden konuşmayı getirir. Venüs’te bulunan Koç ise, ilişkilerde kıskançlığı ve huzursuzluğu tetikler. Mars Koç’ta çok güçlüdür ve devamlı mücadele arayışını gösterir. Jüpiter Koç’ta, lider ve aktif yanlarımızın bize şans vereceğini söylerken, Satürn Koç, mukayese ve kuvvetli bir sebeplendirme gücü verebilir.