Ekim - Kasım ayında hangi balık yenilir? Aralık'ta hamsi Ocak'ta çinekop

Sonbahar ile birlikte sağlık deposu balık sofralardaki yerini almaya başladı. Ekim ayı, balık sezonunun en canlı aylarından biri olarak kabul ediliyor. Palamutun en lezzetli ayı olarak bilinen ekimde ayrıca barbunya, çipura, kılıç, levrek, lüfer, tekir, sardalya, palamut, orfoz, traça da en lezzetli halleriyle sofralara geliyor. Kasım ayında ise lüfer ve torik balığı en lezzetlisi olur. Peki Aralık, Ocak ve Şubat aylarında hangi balıklar yenilmeli diye soracak olursanız, 12 ayı listeledik buna bakın deriz.