Ekim - Kasım ayında hangi balık yenilir? Aralık'ta hamsi Ocak'ta çinekop
Ekim ayında en lezzetli balık palamut, Kasım ayında lüfer Aralık ayında hamsi ve tekir, Ocak ayında ise çinekop olur. Beslenmenin en vazgeçilmezi olan balıkların hangi aylarda tüketilmesi gerektiğini listeledik.
Sonbahar ile birlikte sağlık deposu balık sofralardaki yerini almaya başladı. Ekim ayı, balık sezonunun en canlı aylarından biri olarak kabul ediliyor. Palamutun en lezzetli ayı olarak bilinen ekimde ayrıca barbunya, çipura, kılıç, levrek, lüfer, tekir, sardalya, palamut, orfoz, traça da en lezzetli halleriyle sofralara geliyor. Kasım ayında ise lüfer ve torik balığı en lezzetlisi olur. Peki Aralık, Ocak ve Şubat aylarında hangi balıklar yenilmeli diye soracak olursanız, 12 ayı listeledik buna bakın deriz.
Kasım ayında en lezzetli balık
Kasım ayı lezzet açısından lüferin en iyi olduğu aydır. Lüfer ile birlikte, palamut, orfoz, sarıağız, tekir, torik, uskumru, kefal, sazan, yayın Kasım ayında tercih edilecek balıklardır. Kasım ayı torik akışının da en yoğun olduğu zamandır.
Aralık ayında hangi balık yenir
Tekir, Aralık ayında bolca avlanır. Ancak bu ayın en gözdesi ve lezzetli balığı hamsidir. Aralık ayında Uskumru, lüfer, palamut, torik de çok lezzetlidir.
Ocak ayında en iyisi Çinekop balığı
Ocak ayının en lezzetli balıkları çinekop, uskumru, lüfer, palamut ve istavrittir. Çinekop ile birlikte Tekir, kefal, kırlangıç ocak ayında en bol dönemini yaşayan balıklardır.