Emre Belözoğlu 1 yıl daha oynayıp tarihe geçmek istiyor

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy göstererek tarihe geçmeyi hedefliyor.q

Fenerbahçe’nin efsaneleri arasında yer alan ve bu sezon herkesin alkışlarını toplayan Emre Belözoğlu, gelecek sezonla ilgili özel bir hayal kuruyor. 39 yaşındaki kaptan, Avrupa futbolunun kulüpler bazında bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermeyi hedefliyor.

Tarihe geçmek istiyor

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe ile bir şampiyonluk daha kazanmak isteyen Emre, direkt katılım olacağı için Devler Ligi fırsatını da kaçırmak istemiyor. Son olarak 2012 yılında Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi’ne katılan ve yaklaşık 8 yıl sonra bu büyük turnuvaya geri dönmek isteyen tecrübeli futbolcu, yakın çevresine de bu hedefini açık bir şekilde anlatıyor.

Sözleşmesini uzatabilir

UEFA’nın bu köklü organizasyonda ayrıca 40 ve 40 yaş üstü oynayan oyuncu sayısı da çok az. Bu yaş grubundaki oyuncuların Şampiyonlar Ligi’nde oynaması UEFA tarafından da çok önemli görülüyor ve rekorlar listesine dahil ediliyor. Eğer, Emre Belözoğlu da bu sezon sarı-lacivertli formayla lig şampiyonluğunu elde ederse, 2020 yılında Şampiyonlar Ligi’nde 40 yaşındayken oynama şansını kapacak. Bu nedenle Fenerbahçe ile olan sözleşmesini bir yıl daha uzatıp, Devler Ligi fırsatını kaçırmak istemeyen Emre Belözoğlu, kariyerinde çok önemli bir aşamayı yakalayacak.

Kariyeri başarılarla dolu

Kariyerinde çok önemli başarılar olan deneyimli futbolcu; Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi gibi dev organizasyonlarda oynadı.