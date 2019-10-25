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Kocaeli'de 18 suçtan aranan şahıs yakalandı

Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 4 farklı adreste operasyon düzenleyerek, adreslerden birinde aranan şahsı gözaltına aldı

Kocaeli'de hırsızlık başta olmak üzere silahlı yağma, dolandırıcılık ve uyuşturucu kullanma gibi 18 ayrı suç işleyen Mehmet F., her yerde aranıyordu.

Her yerde aranıyordu 

İşlediği çeşitli suçlardan 15 yıl 3 ay kesinleştirilmiş hapis cezası ile aranan şahıs, ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyon sırasında yakalanarak tutuklandı.

Cezaevine sevk edildi

Emniyetteki işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet F., tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne sevk edildi.

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