Kocaeli'de 18 suçtan aranan şahıs yakalandı

Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 4 farklı adreste operasyon düzenleyerek, adreslerden birinde aranan şahsı gözaltına aldı
Kocaeli'de hırsızlık başta olmak üzere silahlı yağma, dolandırıcılık ve uyuşturucu kullanma gibi 18 ayrı suç işleyen Mehmet F., her yerde aranıyordu.
Her yerde aranıyordu
İşlediği çeşitli suçlardan 15 yıl 3 ay kesinleştirilmiş hapis cezası ile aranan şahıs, ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyon sırasında yakalanarak tutuklandı.
Cezaevine sevk edildi
Emniyetteki işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet F., tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne sevk edildi.