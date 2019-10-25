Boğa ve yükselen Boğa burcu özellikleri

Boğa ve yükselen Boğa burcu özelliklerini sizler için derledik. Toprak grubu burçlarından olan Boğa'nın rengi, gezegeni, değerli taşı ve şanslı günüyle ilgili tüm detaylara ve Boğa burcu aşk özellikleri, Boğa burcunun en iyi anlaştığı burçlar ile en kötü anlaştığı burçların detaylarına ulaşabilirsiniz.

21 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasının burcu olan Boğa güvenilir ve rahatına düşkün olma özellikleriyle dikkatleri üzerine çeker. Boğa ve yükselen Boğaların elementi toprak, niteliği ise sabitliktir. Boğa ve yükselen Boğaların gezegeni Venüs, renkleri ise taba, bej, kahve, yeşil ve toprak tonlarıdır. Boğa ve yükselen Boğaların taşı zümrük uğurlu günleri ise cumadır. Boğa ve yükselen Boğaların öne çıkan özelliklerinin başında güvenilir, rahatına, konforuna, yemeğe düşkün, gurme, harekete geçmekte zorlanmaları gelir. Boğa ve yükselen Boğaların özellikleri kadın ve erkeklere göre farklılıklar gösterebilir.

Boğa ve yükselen Boğa erkekleri için güven ve sadakat hayati öneme sahiptir. Eğer bir Boğa erkeği size güvendiyse sizi asla yarı yolda bırakmaz. Boğa erkekleri bakımlı kadınları sever. Süslü ve bakımlı olmanız onları elinizde tutmanız için şart. Boğa erkekleri için para ve maddiyet ile lüks önemlidir.

Boğa ve yükselen Boğa kadınları için süslü ve bakımlı olmak çok önemlidir. Her zaman güzel görünmek için vakitleri ve özenleri vardır. Boğa kadınları alımlı ve güzel görüntüleriyle dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarırlar. Boğa kadınları için aşkta güven her şeydir. Boğa kadınları size sonsuz sadakatle bağlanabilirler. Boğa kadınları para harcamayı sever ancak hep hesaplarını bilirler.

Boğa kadınları ve erkekleri zarif, yumuşak, rahat giysiler, zengin, şık, kibar, oturaklı görünümleriyle dikkat çekerler. Boğa ve yükselen Boğaların boğaz ve boyun bölgelerinden hassastırlar.

Boğa burcunun anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar ise şöyle:

Anlaştığı burçlar: Başak, Akrep, Terazi

Anlaşamadığı burçlar: Aslan, Kova, Yay

Boğa ve yükselen Boğaların en iyi özellikleri, güvenilir, sadık, zevkli, gurme, sahiplenici, tutkulu, yaratıcı, estetik ve sanat yönü güçlü, uyumlu, lüks ve konfora düşkün, sağlıklı olmalarıyken, olumsuz yönleri ağır, inatçı, sabitfikirli, tutucu, bağımlı, keyifçi, yavaş ama sert öfkelenen kişiler olmalarıdır.

Boğa ve yükselen Boğalar aşkta nasıldır?

Boğa ve yükselen Boğalar aşkta ilişkilerinde güven arar ve güvenli limanı bulduğunda kolay kolay vazgeçmez ve bırakmaz. Genellikle karşı tarafın bırakmasını veya hareket geçmesini yeğler. Fazlasıyla sabırsız veya hareketli biriyseniz, bir Boğa burcuyla birlikteliğiniz epey zor olabilir. Zira yavaşlıkları, ağırlıkları sizi çileden çıkarabilir. Ancak aradığınız huzur ve kararlılıksa ideal bir eş olabilir. Yemeğe oldukça düşkündür. Zengin sofralar, keyifli ortamlarla Boğa burcu eşinizi veya sevgilinizi şımartabilirsiniz.

Güneş Boğa’da, azimli olmayı ve sakinliği vurgularken, Ay Boğa’da oldukça güçlü bir yerleşimdir; doğru kararlar aldırabilir. Merkür Boğa’da, sabit fikirliliği ön plana çıkartırken, Venüs Boğa’da, güzellikleri, doğayı ve sanatı gösterişli kılar. Mars Boğa’da zararlıdır ve hareketsizliği savunur. Jüpiter Boğa’da değerli malları ve maddiyatı ortaya koyar. Satürn Boğa’da, kararlılık, sabır ve pratiklik için uygundur.