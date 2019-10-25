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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri satışa sunuldu

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 150 lira olarak belirlendi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 27 Ekim Pazar günü oynanacak derbinin biletleri satışa çıktı.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın en düşük bilet fiyatı 150 lira, en pahalısı ise bin 100 lira olarak belirlendi.

Sadece Passolig kart sahiplerinin alabileceği biletler, www.passo.com.tr , N'Kolay satış noktaları, Passo telefon uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satılıyor.

Biletlerin fiyatları şöyle:

1. Kategori: 495 lira, 2. Kategori: 440 lira, 3. Kategori: 385 lira, 4. Kategori: 360 lira, 5. Kategori: 330 lira, 6. Kategori: 305 lira, 7. Kategori: 175 lira, 8. Kategori: 150 lira, VIP: 900 lira, 1903 Tribünü A-E Blok: 900 lira, 1903 Tribünü B-D Blok: 1000 lira, 1903 Tribünü C Blok: 1100 lira

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