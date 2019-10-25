İkizler ve yükselen İkizler burcu özellikleri

İkizler ve yükselen İkizler burcu özelliklerini sizler için derledik. Hava grubu burçlarından olan İkizler'in rengi, gezegeni, değerli taşı ve şanslı günüyle ilgili tüm detaylara ve İkizler burcu aşk özellikleri, İkizler burcunun en iyi anlaştığı burçlar ile en kötü anlaştığı burçların detaylarına ulaşabilirsiniz.

22 Mayıs-21 Haziran tarihleri arasının burcu olan İkizler esnek ve uyumlu olma özelliğiyle dikkatleri üzerine çeker. İkizler ve yükselen İkizler'in elementi hava, niteliği ise değişkenliktir. İkizler ve yükselen İkizlerin gezegeni Merkür, renkleri ise sarı ve turuncudur. İkizler ve yükselen İkizler burcunun taşı ağat, uğurlu günü ise çarşambadır. İkizler ve yükselen İkizler'in öne çıkan özelliklerinin başında esnek, uyumlu, çevik, konuşkan, meraklı, arkadaş canlısı olmaları gelir. İkizler yükselen İkizler özellikleri kadın ve erkeklere göre farklılıklar gösterebilir.

İkizler ve yükselen ikizler burcu kadınları değişimle beslenir. Diğer burçlara kıyasla sürekli değişim ister ve hayatlarını o değişime göre kurgularlar. Stabiliteden çabuk sıkılırlar. İkizler kadını özgürlüklerinin kısıtlanmasına asla izin vermez. Konuşkan ve esprilidirler. Bu yönleri onları her zaman çevrelerinde popüler yapar ve asla yalnızlık çekmezler. İkizler kadını akıllı ve zekidir, ne istediğini bilir ve her zaman pratik zekasıyla çıkış yolları bulur.

İkizler ve yükselen İkizler erkeği ise canayakın sevimli haliyle hep ilgi çekmeye başarır. Gözüne kestirdiği birini güzel sözlerle, akılcı yaklaşımıyla mutlaka etkilemeyi başarır. İkizler erkeği için gezmek ve seyahat hayatın olmazsa olmazıdır. Her zaman hareketli bir yaşam için uğraşırlar. Ancak İkizler erkeği aşkta biraz sorunlu bir profil çizer. Aşktan çabuk sıkılırlar onlarla uzun süreli ilişkiler yaşamak biraz zordur. Pratik zekalı hızlı çözümler üretmelerine de yardımcı olur.

İkizler kadını ve erkeği en son trendlere, yeniliklere meraklıdır. Kim ne giymiş, ne takmış, sürmüş onun için önemlidir. Değişken ruh haline göre zaman zaman çarpıcı giysilerden, renksiz veya göze çarpmayan giysilere kadar geniş bir gardırobu olabilir.

İkizler ve yükselen ikizler için omuz, kollar, eller önemli bölgelerdir. Bu bölgelerde sakatlıklar yaşamaya açıktırlar.

Koç burcunun anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar ise şöyle:

Anlaştığı burçlar: Terazi, Kova, Yay

Anlaşamadığı burçlar: Oğlak, Yengeç, Boğa

İkizler ve yükselen ikizler burçlarının olumlu yönlerinin başında meraklı, istekli, kıpır kıpır, zeki, akıllı, yetenekli, iletişimi güçlü, konuşmayı, yazmayı seven olmaları gelirken, olumsuz yönlerinin başında da sıkılgan, dağınık, huzursuz, dengesiz, güven telkin etmeyen halleri gelir.

Koç ve yükselen Koç burcu aşk özellikleri

Aşk hayatında İkizler ve yükselen İkizler çabuk sıkılır, kolay vazgeçer özellikleriyle sorunlu burçlar arasındadırlar. Ancak zeki ve akıllıdır. Dolayısıyla doğru kişiyi bulduğuna aklen ve zihnen gerçekten kanaat getirdiğinde hızlı ve eliçabuk davranabilir. Ne yazık ki uzun ve ciddi ilişkiler de pek ona göre değildir. Değişkenliği ve esnekliği sever. Duygusallıktan haz etmez. Bilmek, öğrenmek, merakını gidermek, gezmek onun için önemlidir. Eşi veya partneri bu tarafını beslediği sürece sorun yoktur. Ancak bir kez sıkıldı mı, ilişkiye fiziken ve ruhen döndürmek zordur.

Güneş İkizler’de, sosyalliği ve becerikliliği ortaya çıkartırken, Ay İkizler, duygusal anlamda değişikliği ve yeniliği temsil eder. Merkür İkizler’de, iletişimi güçlü bir şekilde ortaya koyar. Venüs İkizler, duygusal konularda yüzeyselliği yükseltir. Mars İkizler’de, hareketten çok düşüncelerle eyleme geçmek esastır, Jüpiter İkizler kendini geliştiren, yetenekli yanlarımızı ortaya koyar. Satürn İkizler ise, sistemli, mantıklı ve adapte olan, problemleri çözerken kendini bulan insan profili çizebilir.