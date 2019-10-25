Fenerbahçe'de Harun Tekin ve Max Kruse şoku

Fenerbahçe'de akciğer enfeksiyonu olan Harun Tekin, 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Ağrıları devam eden Max Kruse ise, yarın oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Süper Lig’de zirve yarışı verirken, kalede sürpriz bir sıkıntı yaşadı. Harun Tekin’in akciğer enfeksiyonu olduğu ve tedaviye alındığı belirtildi. Buna göre tecrübeli kalecinin tedavisinin en az 3 hafta süreceği bildirildi.

Yedek kaleci kim olacak?

Kaleci Harun’un milli takım arasına kadar takımdan uzak kalma riski de bulunuyor. Bu nedenle sarı-lacivertlilerde kaleci sıkıntısı baş gösterdi. Sezon başında Volkan Demirel’in futbolu bırakması, Berke Özer’in kiralık gönderilmesi ve Carlos Kameni ile de yolların ayrılmasından sonra kalede alternatifsiz bir ortam oluştu.

Kruse Konya maçında yok

Öte yandan Alman futbolcu Max Kruse'den de kötü haber geldi. Ağrıları devam eden Alman futbolcu, yarın akşam oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Kruse'nin iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.