Dmitriy Peskov'dan YPG açıklaması: TSK'yla teke tek kalacaklar onları ayırmayacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, YPG'nin geri çekilmesiyle ilgili olarak, "Kürt güçler, Türkiye sınırından çekilmezse TSK'yla teke tek kalacaklar, onları ayırmayacağız" açıklaması yaptı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ile Türkiye'nin 22 Ekim'de Soçi'de vardıkları mutabakat kapsamında, Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafındaki ‘Kürt güçlerin konuşlu oldukları yerlerden çekilip ülkenin derinliklerine doğru ilerlemesi hususunda itinalı bir çalışma yürütülmekte olduğunu’ belirtti.

Ancak söz konusu sürecin ilk aşamalarında birtakım pürüzler yaşanabileceğini de kaydetti.

"Birtakım temaslar sürdürülüyor"

Peskov, "Kürtlerin temsilcileri ile birtakım temaslar sürdürülüyor, biliyorsunuz ki (Kürt güçler tarafından) varılmış olan mutabakatı destekledikleri ve buna uymaya niyetli olduklarına dair bir açıklama yapıldı" diye devam etti.

"Pürüzler yaşanmasını tabii ki dışlayamayız"

"Bahsettiğim temaslar esnasında Kürt güçlerin çekilme süreci de garanti altına alınıyor" diyen Peskov, "İlk aşamalarda birtakım pürüzler yaşanmasını tabii ki dışlayamayız. Zira karmaşık bir durum içerisindeyiz ve bunun bir anda normalleşmesini bekleyemeyiz. Ancak çok itinalı bir çalışma yürütülmekte olduğunu da herkesin bilmesini isterim.

O zaman da maalesef söz konusu Kürt birlikleri Türk Silahlı Kuvvetleri ile teke tek kalacaklar.

"Bizim askeri polisimiz durmayacak"

Bunun yanında Kremlin Sözcüsü, "Kürt güçlerin Suriye'nin kuzey kesimlerinden ayrılmamaları halinde bu bölgelerde onlarla (Türk güçlerin) arasında Suriye sınır muhafızları ve bizim askeri polisimiz durmayacak" dedi.