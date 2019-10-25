Erciyes Holding'n CEO'sundan jet logo yanıtı sizi müfteri ilan edeceğiz

FETÖ soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF)devredilen Boydak Holding'in adı "Erciyes Anadolu" olarak değiştirildi. Holdingin yeni logosunun FETÖ'den esinlendiği iddiasına Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'den sert yanıt geldi.

Boydak Holding yoluna Erciyes Anadolu Holding olarak devam edecek. İsim değişikliği basın toplantısıyla duyurulurken, kullanılan logo ile ilgili herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Milyon dolar iddiası

Yeni logo için milyon dolarların akıtıldığı iddiasında bulunan Ensonhaber sitesi, tartışmalara neden oldu. Bu iddiaya, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Twitter hesabından sert yanıt verdi.

Holding'ten sert yanıt: İddianızı ispatlayın yoksa sizi müfteri ilan edeceğiz

Alpaslan Baki Ertekin iddiaları reddederek, "Erciyes Anadolu Holding’in yeni logosu için birilerine milyonlar vermişiz. Bunu yazan internet sitesine diyorum ki “Müddei iddiasını ispatla mükelleftir" yoksa sizi müfteri ilan edeceğiz. Logo ekibimiz tarafından 1 kuruş ödenmeden yapılmıştır. Gerçekle ilgilenenlere duyurulur" ifadelerini kullandı.

Ertekin sözlerine şöyle devam etti;

"Bir de Erciyes Dağı iki zirvedir. Logomuz Erciyes dağının iki zirvesini resmeder. Eski bir bankanın A harfi logosu ile iki zirveli Erciyes dağını resmeden logomuzu aynı demek özel bir hayal gücüne sahip olmayı ya da medya satınalma ajansımıza karşı özel bir husumeti gerektirir."

2- Bir de Erciyes Dağı iki zirvedir. Logomuz Erciyes dağının iki zirvesini resmeder. Eski bir bankanın A harfi logosu ile iki zirveli Erciyes dağını resmeden logomuzu aynı demek özel bir hayal gücüne sahip olmayı ya da medya satınalma ajansımıza karşı özel bir husumeti gerektirir — AlpaslanBaki Ertekin (@AB_Ertekin) October 25, 2019

1-Erciyes Anadolu Holding’in yeni logosu için birilerine milyonlar vermişiz😂 Bunu yazan internet sitesine diyorum ki “Müddei iddiasını ispatla mükelleftir" yoksa sizi müfteri ilan edeceğiz. Logo ekibimiz tarafından 1 kuruş ödenmeden yapılmıştır.Gerçekle ilgilenenlere duyurulur pic.twitter.com/qoawd3W8E9 — AlpaslanBaki Ertekin (@AB_Ertekin) October 25, 2019