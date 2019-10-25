İnternet siteleri arasında 'büyük' kavga! Ensonhaber ve Süper haber birbirine girdi

TMSF'ye geçen Boydak Holding'in değişen logosu Ensonhaber ile Süperhaber sitesini birbirine düşürdü. Cengiz Er'in sahibi olduğu Süper Haber, Serkan Kalemciler'in ensonhaberine ağır ithamlar yöneltti.

Kavga TMSF'ye geçen Boydak Holding'in adını ve logosunu değiştirmesi ile patlak verdi. Ensonhaber, yeni logoyu FETÖ'nün bankası Bank Asya'nın logosuna benzetip 'imalarda' bulundu.

Bu habere yanıt ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni olarak bilinen Cengiz Er'in sitesi Süperhaber'den geldi. Sitede yer alan haberde Serkan Kalemciler'e ağır suçlamalar yöneltildi ve 'Hortumları kesilince, karalama kampanyaları' yapıyor denildi.

Sitede yer alan haberin bir kısmı şöyle:

Yıllarca iktidarın tüm imkanlarından fazlasıyla faydalanan, hak etmediği bir itibar gören ve desteklenen Ensonhaber, iktidar ile arasının açılması ile birlikte hükümete bayrak açtı!

Yalan haberler ve iftira kampanyaları ile iktidara ve yanında konumlanan medya organlarına saldıran Ensonhaber'in bu ani yayın politikası değişimi ise tamamen "duygusal" idi!

Hortumları kesilince, karalama kampanyaları ile hasım gördüğü çevrelere saldıran Serkan Kalemciler'in sahibi olduğu Ensonhaber'in hedefinde son olarak FETÖ'den devralınan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding vardı.