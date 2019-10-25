AK Partili Mustafa Savaş omuz mu attı? Özlem Çerçioğlu videosu olay oldu

AYDIN seçimlerini 31 Mart'ta Özlem Çerçioğlu'na karşı kaybeden AK Partili Mustafa Savaş'ın sosyal medyaya düşen bir görüntüsü olay oldu. Savaş'ın Çerçioğlu'na omuz attığı iddia edildi. Mustafa Savaş görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medyada gündeme oturan görüntüler Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni öncesinde kayıtlara geçti.

Eski Başbakan Binali Yıldırım’ı karşılayan isimler arasında yer alan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ın yürüyüş esnasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu omuzundan iterek araya girmesi kameralara yansıdı.

Mustafa Savaş açıklama yaptı

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada olay olmasının ardından TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'tan açıklama geldi. Özlem Çerçioğlu'na 'omuz attığı' yönündeki söylemi 'yakışıksız' bulan Mustafa Aydın açıklamasında şunları söyledi:

-"Bu itham tamamen asılsız olup karalamaya yönelik art niyetli bir itibarsızlaştırma sürecidir. Haberde konu olan kamera çekimleri ters açıdan çekilen görüntüler olduğu için, saygıdeğer basın mensuplarının elinde karşı cepheden çekilen videolar var ise, bunların da yayınlanması durumunda olayın haberde anlatılan şekilde olmadığı açıkça görülecektir.

Arkadan seslenip yer vermesini istedim

-Protokol heyetine arkadan yetişmek üzere hızlı adımlarla yürürken Büyükşehir Belediye Başkanımıza arkadan seslenerek yer vermesi hususunda ricada bulunduğum ve bunun akabinde kendilerinin de hızlı bir şekilde yana doğru çekilerek bana yer verdiği hususu açıkça görülecektir. Basında ve sosyal medyada yer bulan bütün bu iddiaların yalan olduğunu en iyi bilen kişi de Özlem Çerçioğlu’dur.

-Programda Büyükşehir Belediye Başkanı ile tokalaşmadığım yönünde haberler de paylaşılmakta olup, bu bilgi de tamamen yalandır. Tokalaşma anımıza ait görseller de farklı haber portallarında haber olarak yerini almıştır.

31 Mart seçimlerinde...

-Geride bıraktığımız 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde rakibimizin bir kadın, bir anne, bir eş olduğunu her platformda dile getirmiş, bu nedenle siyaseti hiç bir zaman ve hiç bir ortamda çirkinleştirmeyeceğimizi ifade etmiş olmamıza karşın böyle bir haberle itibarsızlaştırma yoluna gidilmesi tamamen kasıt ve art niyete yönelik bir süreçtir”.