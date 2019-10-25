Falcao Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
Derbi hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Radamel Falcao'ya takımdan ayrı özel bir program uygulandığı belirtildi. Durumu belirsizliğini koruyan Falcao'nun Beşiktaş derbisinde oynaması zor görünüyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, salon ve sahadaki ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı kaydedildi. İdmanın ana bölümünde taktik oyun oynandığı aktarıldı.
Falcao'ya özel program
Sahada adaptasyon çalışmalarını sürdüren Radamel Falcao'ya takımdan ayrı özel bir program uygulandığı belirtildi. Durumu belirsizliğini koruyan Falcao'nun Beşiktaş derbisinde oynaması zor görünüyor.
Sofiane Feghouli'nin ise özel program dahilinde çalıştığı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.