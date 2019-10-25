HABER /  GALATASARAY

Falcao Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Demirören Haber Ajansı

Derbi hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Radamel Falcao'ya takımdan ayrı özel bir program uygulandığı belirtildi. Durumu belirsizliğini koruyan Falcao'nun Beşiktaş derbisinde oynaması zor görünüyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, salon ve sahadaki ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı kaydedildi. İdmanın ana bölümünde taktik oyun oynandığı aktarıldı.

Falcao'ya özel program
Sahada adaptasyon çalışmalarını sürdüren Radamel Falcao'ya takımdan ayrı özel bir program uygulandığı belirtildi. Durumu belirsizliğini koruyan Falcao'nun Beşiktaş derbisinde oynaması zor görünüyor.

Sofiane Feghouli'nin ise özel program dahilinde çalıştığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erciyes Holding'n CEO'sundan jet logo yanıtı sizi müfteri ilan edeceğiz
AK Partili Mustafa Savaş omuz mu attı? Özlem Çerçioğlu videosu olay oldu
Dmitriy Peskov'dan YPG açıklaması: TSK'yla teke tek kalacaklar onları ayırmayacağız
Kayseri'de futbolcuları sıra dayağından geçiren Halit Kurt'tan ilginç savunma
Fenerbahçe'de Harun Tekin ve Max Kruse şoku
İzmir Isparta arası Göller Ekspresi başladı! İşte sefer saatleri ve bilet fiyatı
ÖNCEKİ HABERLER
Şenol Güneş'ten Abdülkadir Ömür'e moral ziyareti
İkizler ve yükselen İkizler burcu özellikleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler kısa 4 kıtalık
Turuncu ve gri listedeki 2 teröristin üstüne çizik! 900 bin lira devletin kasasında kaldı
Tahvil faizi geriledi En son 20 ay önce bu seviyeyi görmüştü
Yusuf Güney kaç yaşında Ebru Polat fena saydırdı uçak olayı bomba!
Yorumlar