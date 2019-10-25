Askeri üsse silahlı saldırı: 8 Rus askeri öldü

RUSYA'da askeri üsse son dakika saldırı haberi geldi. Ülkenin doğusundaki Zabaykalsky'deki bir askeri üste silah sesleri duyuldu. Askeri üste silahlı olduğu anlaşılan saldırıda 8 asker öldü.
Olayın ardından Rus medyası, bir askerin ateş açması sonucu en az sekiz askerin öldüğünü bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.
2 kişi tedavi altına alındı
Saldırıda yaralanan iki asker ise hastanede tedavi altına alındı.
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