Askeri üsse silahlı saldırı: 8 Rus askeri öldü

RUSYA'da askeri üsse son dakika saldırı haberi geldi. Ülkenin doğusundaki Zabaykalsky'deki bir askeri üste silah sesleri duyuldu. Askeri üste silahlı olduğu anlaşılan saldırıda 8 asker öldü.

Olayın ardından Rus medyası, bir askerin ateş açması sonucu en az sekiz askerin öldüğünü bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

2 kişi tedavi altına alındı

Saldırıda yaralanan iki asker ise hastanede tedavi altına alındı.