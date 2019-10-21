Rus polisi aldığı şiddet eleştirilerinden sonra kadın polisler imaj düzeltiyor
RUSYA'da geçtiğimiz eylül ayı yapılan seçimler öncesinde seçimlere katılmasına izin verilmeyen adayların destekçileri sokaklara çıkmıştı. Moskova'da Putin karşıtı gösterilerde şiddet kullanan Rusya Polis Teşkilatı imaj düzeltmeye çalışıyor.
Rusya'da iktidarın yayın organı olarak çalışan Sputnik Türkiye edisyonu "Rusya'nın polis güzelleri" başlığıyla bir video yayınladı.
17
Videoda 3 kadın polis yer alırken; polislerin turizm ve atlı güvenlik birimlerinden seçildi.
27
Kendilerinden bahseden polisler özellikle Kızıl Meydan'ı ziyaret eden turistlerin kendileriyle bol bol bol fotoğraf çektirdiğini de söyledi.
37
47