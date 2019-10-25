Ümit Özat: Beni islam düşmanı ilan ettiler

Teknik direktör Ümit Özat, futbolcuların oruç tutmasına karşı olduğunu belirtirken “Elhamdulillah Müslümanız fakat ben bir futbolcunun maç günü oruç tutmasına karşıyım ama beni islam düşmanı ilan ettiler.'' dedi.

Son olarak TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da çalışan teknik direktör Ümit Özat, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Belhanda'nın yuhalanması ve Fatih Terim'in Faslı futbolcuya sahip çıkmasının ardından Simeone de Koke'nin ıslıklanmasıyla ilgili Diego 'Tribünler ne hissediyorsa onu sahaya yansıtmakta özgürdür. Ben de ıslıklandım, herkes ıslıklanır. Alkışlar nasıl oluyorsa tepkiler de olacaktır. Koke de bu tepkileri gayet olgun karşıladı." demişti.

“Simeone futbol sisteminin olduğu bir ülkede çalışıyor''

Konuyla alakalı görüşünü bildiren Ümit Özat, “Simeone futbol sisteminin olduğu bir ülkede çalışıyor. Simeone bunu Türkiye’de yaşasa bu durumu Fatih Hoca gibi değerlendirebilir. Türkiye futbol için diyorum; sistemsizlik ülkesi. Belhanda’nın tribünlere tepki göstermemesi gerekiyordu fakat futbolcu her yaşta çocuktur.”

''Bu maçları oynamak bile ülkemiz için prestijdir''

“Ülkemizde PSG ve Real Madrid’e yenilmeyi başarısızlık olarak görüyoruz.'' diyen Özat, şu ifadeleri kullandı; ''Biz, kendi takımlarımızı Avrupa’nın en büyük takımı olarak görüyoruz. Bu maçları oynamak bile ülkemiz için prestijdir. Biz Avrupa futbolundaki artık futbolcularla onlara karşı mücadele ediyoruz.

''Beni islam düşmanı ilan ettiler''

“Bizler Müslüman insanlarız, biz hiçbir zaman oruca karşı gelmedik. Pote 36 yaşında normal bir zamanda bile haftada birkaç gün dinlenen bir futbolcu. Fakat benim yaptığım açıklamalar farklı yere çekildi. ‘Klopp, Salah’a izin veriyor’ denildi. Klopp’un elinde 2 tane müslüman futbolcu var, benim elimde 18 tane müslüman futbolcu var, bir futbolcunun çarşamba gününe kadar oruç tutmasını anlarım fakat 18 saat bir vücuda su ve şeker girmemesi insan sağlığı açısından büyük bir risk. Elhamdulillah Müslümanız fakat ben bir futbolcunun maç günü oruç tutmasına karşıyım ama beni islam düşmanı ilan ettiler.

''O zaman kendilerine Diyanet'ten hoca bulsunlar''

Ben TFF’ye futbolcuların Ramazan ayında oruç tutması için bir şey yapmamız gerek diyen kişiyim fakat maç günü oruç tutmasın deyince kötü, o zaman kendilerine Diyanet'ten hoca bulsunlar. Pote’yle ilgili yıllarca, ‘Konya’da Yılmaz Vural zorla penaltı attırdı’ dediler, Ankara’daki Gençlerbirliği maçında zorla mı penaltı attırdık? Orada da auta attı. Pote ve Çağlar’ı ben gönderdim, bu konuda da başkanımızla fikirlerimiz örtüştü. Göndermemizin nedeni tamamiyle tekniktir.”