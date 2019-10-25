4 kez sarı kart gören teknik direktör cezalı duruma düşecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni talimatnamesine göre; bundan böyle 4 kez sarı kart gören teknik direktörler ya da kulüp yöneticisi bir sonraki maçta cezalı duruma düşecek.

Futbol Disiplin Talimatı'nın iki maddesi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından değiştirildi. Federasyonun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada 93. madde ve 97/3 maddesinin değiştirildiği belirtildi.

4 sarı kart gören hoca cezalı olacak

'Sarı Kart Uygulamaları' başlıklı 93. maddede yapılan değişikliğe göre bir sezon içerisinde aynı kategorideki karşılaşmalardam 4 sarı kart gören teknik adam, görevli ya da kulüp yöneticileri futbolcularda olduğu gibi bir sonraki resmi maçta cezalı olacak.

En çok Terim'i zorlayacak TFF'nin yeni talimatnamesi gereği 4 kez sarı kart gören hocalar, bir sonraki müsabalarda cezalı duruma düşeceğinden dolayı akıllara Fatih Terim geldi. Çünkü Fatih Terim, saha kenarındaki agresif tavırları ve söylemlerinden dolayı daha önce birçok maçta ceza almıştı.

Soyunma odası ve yedek kulübesine de giremeyecek

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 93. maddede gerçekleştirilen değişiklikle, bir sezon içinde aynı kategorideki yer alan maçlarda 4 sarı kart gören teknik adam, görevli veya kulüp yöneticileri, bir sonraki resmi maçta cezalı duruma düşecek ve adı müsabaka isim listesine yazılamayacak. Ayrıca soyunma odası ve yedek kulübesine de giremeyecek.

Ancak bu kişilerin isimleri cezalı duruma düştükleri kategori dışındaki kategorilerde müsabaka isim listesine yazılabilecek. Yedek kulübesine ve soyunma odasına da girebilecek.

Başkanların hak mahrumiyeti ile istisnası kaldırıldı

Talimatın 'Hak Mahrumiyeti Cezası' başlıklı 97 maddesinin 3. bendinde önemli bir değişiklik gerçekleştirildi. Buna göre kulüp başkanlarının aldıkları hak mahrumiyeti cezasıyla ilgili olarak 'kulübünün resmi müsabakalarında, protokol tribünü hariç stadyumlara girmelerine engel olmaz' istisnası kaldırıldı.

Kupa töreni ya da final maçlarında infaz edilmeyecek

Bu arada TFF yönetim kurulunun yaptığı bu değişiklikle birlikte başkanlar aldıkları hak mahrumiyeti cezası kulüplerinin Play-Off finali, Türkiye Kupası Finali, Süper Kupa karşılaşması veya kupa seremonisi gerçekleştirilecek bir karşılaşmanın oynanacağı maça gelmesi halinde ise o gün ceza infaz edilmeyecek.

11. madde de değişiklik yapılmıştı

TFF, 25 Eylül'de de Disiplin Talimatı'nın 'Tekerrür' başlıklı 11. maddesinde değişikliğe gitmişti. Yapılan değişiklikle Disiplin Kurulu'nun ihlallerin tekrarlanması durumunda cezayı yarı oranda arttırma yetkisini dokunulmamış ancak aynı ihlalin 3-4 veya daha fazla kez tekerrürü durumunda yetkili kurulların cezayı katlayarak arttırmaları için yetki verilmişti.