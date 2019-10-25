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Amerikan Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye yeni tehdit! Kürtlere ateş açarlarsa...

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile ayrı ayrı yaptığı anlaşmaların ardından Türkiye'ye tehdit unsuru içeren Suriye ile ilgili yeni tweet attı.

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye ABD ve Rusya ile ayrı ayrı anlaşma yapmış anlaşmalar neticesinde operasyonlara güvenli bölge oluşturulması kaydı ile ara vermişti. Donald Trump yapılan anlaşmaların ardından yaptığı açıklamalara bir yenisini daha ekledi.

Trump sosyal medya hesabından Türkiye'nin anlaşma ihlali yaptığı takdirde yeni yaptırımlar uygulayacağını söyleyerek şunları kaydetti: 

İhlal olursa yaptırım olur

"Türkiye, oldukça yakın bölgelere gitmek için Güvenli Bölge diye bilinen yerden çekilmekte olan Kürtlere ateş açmaması gerektiğini tümüyle anlıyor. İhlal halinde geniş çaplı yaptırımların dayatılacağını tekrarlamama gerek yok. İyi gidiyor! IŞİD'i Kürtler emniyete alırken Türkiye de yedek destek olarak hazır..."

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