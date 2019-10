Amerikan Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye yeni tehdit! Kürtlere ateş açarlarsa...

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye ABD ve Rusya ile ayrı ayrı anlaşma yapmış anlaşmalar neticesinde operasyonlara güvenli bölge oluşturulması kaydı ile ara vermişti. Donald Trump yapılan anlaşmaların ardından yaptığı açıklamalara bir yenisini daha ekledi.

Trump sosyal medya hesabından Türkiye'nin anlaşma ihlali yaptığı takdirde yeni yaptırımlar uygulayacağını söyleyerek şunları kaydetti:

İhlal olursa yaptırım olur

"Türkiye, oldukça yakın bölgelere gitmek için Güvenli Bölge diye bilinen yerden çekilmekte olan Kürtlere ateş açmaması gerektiğini tümüyle anlıyor. İhlal halinde geniş çaplı yaptırımların dayatılacağını tekrarlamama gerek yok. İyi gidiyor! IŞİD'i Kürtler emniyete alırken Türkiye de yedek destek olarak hazır..."

Turkey fully understands not to fire on the Kurds as they leave what will be known as the Safe Zone for other fairly nearby areas. I don’t have to repeat that large scale Sanctions will be imposed for violations. Going well! ISIS secured by Kurds with Turkey ready as backup.....