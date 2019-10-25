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Kayseri'de futbolcuları sıra dayağından geçiren Halit Kurt'tan ilginç savunma

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ 1'inci Amatör Küme U-19 Ligi ekiplerinden Meysuspor Teknik Direktör Halit Kurt, Kayseri İdmanyurdu ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride kapatan futbolcularını soyunma odasında tokatladı. Kurt, ''Bütün oyuncularım benim çocuğum gibi. Severim de döverim de.'' dedi.

Meysuspor, 2016-2017 futbol sezonunda, Kayseri İdmanyurdu ile karşılaştı. Vali Muammer Güler Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride tamamlayan Meysuspor'un futbolcularına, teknik direktör Halit Kurt soyunma odasında tepki gösterdi. Kurt, öfkesini alamayarak, oturan futbolcuları tek tek tokatlayıp, hakaret yağdırdı.

3 yıl sonra ortaya çıktı Türkiye ayağa kalktı
Soyunma odasındaki şiddetin görüntüleri, 3 yıl sonra ortaya çıktı. Takımdaki bir futbolcu tarafından çekildiği tahmin edilen görüntü, sosyal medyada yayımlandı. Görüntüyü izleyenler, halen görevde olduğu öğrenilen teknik direktör Kurt'a büyük tepki gösterdi.



''Sadist, psikopat ruhlu bir insan değilim''
3 yıl sonra ortaya çıkan skandal görüntüler hakkında konuşan, Halit Kurt, ''Futbolcularını döven teknik direktör Halit Kurt, "25 yıllık antrenörüm. Başladığım heyecanla bu işi sürdürmeye devam ediyorum. UEFA B Lisansına sahibim. Bütün oyuncularım benim çocuğum gibi. Severim de döverim de. 3 yıl öncesine ait bir video. O gün kadroda olmayan bir arkadaşımız görüntüleri çekiyor. Nasıl olduysa şuanda yayılması sıkıntı oldu. Yoksa bütün oyuncularım bana destek veriyor ve arkamda. Şu anda eski oyuncularım bile arkandayız, iyi ki bizi dövdünüz diyor. Art niyetli, sadist, psikopat ruhlu bir insan değilim." şeklinde konuştu.

"Asla kabul edemyiz"
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, "Olay üç yıl önce yaşanmış. Her ne zaman yaşanırsa yaşansın böyle bir olayı kınıyoruz. Futbolculara yapılan bu davranışı asla kabul edemeyiz. Federasyon olarak detaylı açıklama yapacağız" dedi.

Bakan Kasapoğlu bilgi aldı
Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi arayarak, bilgi aldığı öğrenildi. Karşılaşmayı Meysuspor'un 5-3 kazandığı bildirildi.

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