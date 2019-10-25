HABER /  GÜNCEL

Pençe-3 Harekatı ile terör örgütüne büyük darbe

İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-3 Harekatı ile Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı teröristin silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-3 Harekatı, Irak’ın kuzeyinde planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK’ya ait terörist, silah, mühimmat, sığınak ve barınakları arama-tarama ve imha çalışmaları devam ediyor. Son olarak Komandolarımız Haftanin bölgesinde kış üstlenmesine girme hazırlığı yapan bir grup bölücü terör örgütü terörist tespit etti. Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 4 PKK’lı terörist silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.

Açıklamada, "Çatışma bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde ele geçen silah ve malzemelerden etkisiz hale getirilen terörist sayısının artabileceği değerlendirildi. Bu kapsamda bölgedeki komandoların temas araması faaliyeti daha geniş bir bölgeyi kapsayacak şekilde genişletildi. Operasyonlara güvenlik korucuları ve taarruz helikopterleri de destek veriyor. Bölgede operasyonlar son terörist etkisiz hale getirilince kadar aralıksız devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Pençe-3 Harekatı ile Irak’ın kuzeyinde ele geçen silah, mühimmat ve malzemeler şu şekilde:

1 Adet M16 Silah (Şarjörleri ve mühimmatları ile birlikte)
4 Adet AT4 Lançer (Boş)
4 Adet Kalaşnikof Silah (Şarjörleri ve mühimmatları ile birlikte)
1 Adet RPG-7
6 Adet RPG-7 Antitank Mühimmatı
5 Adet RPG-7 Sevk Fişeği
21 Adet El Bombası
6 Adet Termal Kıyafet
4 Adet Şemsiye
2 Adet Pet Şişe Su
1 Adet Sırt Çantası
3 Adet Hücum Yeleği
1 Adet Go-Pro Kamera
1 Adet Ses Kayıt Cihazı
1 Adet Pil Bloğu
400 Adet 5x55 Mühimmat
3 Adet Panço
26 Adet Şarjör

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'na olay yaratan 'PKK' cevabı
İngiltere'de TIR içinde ölü bulunan kadının son mesajı ortaya çıktı
ABD Savunma Bakanı Esper: Petrol yatakları için Suriye'de birlik bırakacağız
TÜRK-İŞ'ten vergi ve asgari ücret talebi!
FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca tutuklandı
Bakan Albayrak'tan Bor Karbür paylaşımı: İhracatımız önemli bir ivme kazanacak
ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'de 39 cesedin bulunmasıyla ilgili 2 gözaltı
BM Koordinatörü Rodriguez: Türkiye'nin bu başarı hikayesini anlatması gerekiyor
Bakan Koca açıkladı: Tel Abyad'a 75 yataklı hastane
Kayseri'de futbolcuları sıra dayağından geçiren Halit Kurt'tan ilginç savunma
Adil Öksüz'ün Üsküdar'da saklandığı ev görüntülendi
Masterchef Yasin Obuz'un foyası ortaya çıktı meğer her şey oyunmuş!
Yorumlar