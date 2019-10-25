Kemal Kılıçdaroğlu'na olay yaratan 'PKK' cevabı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sıklıkla PKK sorununu kendisinin bitirebileceğine ilişkin mesajlar veriyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına bir sosyal medya kullanıcısının verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

PKK'yı kendisinin bitirebileceğini iddia eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu iddiasını bir kez daha tekrar edince sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısı, Kılıçdaroğlu'nun bu sözü üzerine, "Kılıçdaroğlu PKK'yı ben bitiririm demiş. PKK'yı SSK zannetti galiba" diyerek çok dikkat çeken bir cevap verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu genel müdürlüğünü yaptığı dönemde SSK gibi Türkiye'nin en köklü kurumunu batırmıştı. Dönemin gazetecilerinden merhum Savaş Ay, bu işin nasıl olduğunu sorulduğunda ise "SSK'nın nasıl battığını ben de anlamadım" diye cevap vermişti.