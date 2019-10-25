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Aslı Erdoğan'dan Türkiye için skandal ifadeler

Terör örgütü PKK'nın destekçisi olduğu gerekçesiyle kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yazarlarından Aslı Erdoğan, Türk milleti ve siyasiler hakkında çirkin sözler sarf etti.

Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulu üyesi olduğu gerekçesiyle 19 Ağustos 2016'da tutuklanan ve 4.5 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan yazar Aslı Erdoğan, olay sözlere imza attı. 

"HDP hariç herkes terörist"
Bir dönem Radikal gazetesinde köşe yazarlığı görevini de üstlenen, roman yazarı Aslı Erdoğan, Belçika'da yayın yapan Le Soir gazetesine bir mülakat verdi.

Mülakatta "Türklere, okula başlar başlamaz kürtlerden nefret edilmesinin öğretildiğini" ileri süren Erdoğan, HDP hariç, CHP de dahil olmak üzere parlamentodaki tüm siyasi güçlerin 'terörist' olduğunu belirtti.

Ülkem aşırı bir Milliyetçilk içinde
Erdoğan, “Ülkem aşırı bir milliyetçilik içerisinde yaşıyor. Bu nedenle sporcular, aydınlar ve sıradan vatandaşlar hükümeti destekliyor” ifadelerini kullandı.

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