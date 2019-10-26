PYD terör örgütü değil diyen Aksünger'e CHP'den soruşturma

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger hakkında, canlı yayında PYD'nin terör örgütü olmadığını savunduğu ifadeleri sonrası, partisi inceleme başlattı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger, önceki gün CNN Türk’te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, Türkiye’nin Suriye politikasına dair eleştiriler yöneltirken, PYD'nin terör örgütü olmadığını savunmuştu.

"PYD benim gözümde terör örgütü değil"

Programın sunucusu Ahmet Hakan ve konuklardan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Erdal Aksünger’e ısrarla ve defalarca "PYD/YPG/PKK terör örgütü müdür? Siz ne diyorsunuz" sorularını yöneltmişti.

Erdal Aksünger de AK Parti’nin, dönemin PYD lideri Salih Müslim ile görüşmesini hatırlatarak, "Görüşülmesi gerekiyordu, görüştüler. PYD, benim gözümde terör örgütü değil" ifadelerini kullanmıştı.

"Soruşturma açıldıysa partim de lince katılmış"

Artı Gerçek'e konuşan Aksünger, şunları söyledi:

"PYD 2003’te Esad döneminde daha böyle konular yokken bir parti olarak kurulmuş. Daha sonrası itibariyle PYD Türkiye’deydi zaten. Buradaki amaç sadece linç etmek ve iktidarın oyunlarına gelmekten başka bir şey değil. Şu an linç yapmaya çalışıyorlar. Parti eğer soruşturma açıyorsa parti de katılıyor demektir. Bana herhangi bir şey ulaşmadı, ben de yeni gördüm ama ne kadar gerçekçi bilemiyorum. Böyle bir şeyin olması mantıksız zaten."