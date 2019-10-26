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İki kadın arasında silahlı kavga: 2 ölü

Demirören Haber Ajansı

ADIYAMAN'da, iki kadın arasında çıkan silahlı kavgada, yaşanan arbede sonucu tüfeğin ateş almasıyla Songül Önemli ve Cansu Güven hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boş bir arazide karşılaşan Songül Önemli ile Cansu Güven arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada Songül Önemli, yanında getirdiği tüfeği Cansu Güven'e doğrulttu. Güven'in, tüfeği almak isterken yaşanan arbede de her iki kadın ateş alan tüfekten çıkan saçmalara yaralandı.

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Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cansu Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Songül Önemli ise ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Önemli, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Önemli ve Güven'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga konuldu. 

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