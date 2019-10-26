Erzurumsporlu Rashad Muhammed kamp yaptığı otele gizlice eskort çağırmış

''Bu futbolcu bu takıma ihanet etmiştir": Teknik direktör Erkan Sözeri olayları şu şekilde anlattı: "Erzurumspor’a yakışmayan hiçbir futbolcu bu takımda barınmayacak. Rashad Muhammed de yakışmadı ve kadro dışında kaldı. Rashad’ın kadro dışında neden kaldığını açıklayacağım ve isterseniz affedeceğim. Bursaspor gibi bir takımla final derecesinde oynadığımız maçtan önce Rashad otele kredi kartı ile oda tutup misafir çağırmış. Böyle bir oyuncu benim takımımda olamaz, bu futbolcu bu takıma ihanet etmiştir"