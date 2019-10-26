Erzurumsporlu Rashad Muhammed kamp yaptığı otele gizlice eskort çağırmış
BB Erzurumspor teknik direktörü Erkan Sözeri, Bursaspor maçı öncesinde takımın kamp yaptığı otele gizlice eskort çağıran Fransız futbolcu Rashad Muhammed'i kadro dışı bıraktığını açıkladı.
TFF 1.Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un golcüsü Rashad Muhammed yaptıklarıyla hocasını çileden çıkardı. Fransız golcü Rashad Muhammed'in Bursaspor ile oynanan kritik maç öncesi kredi kartı ile otele eskort misafir çağırdığı ortaya çıktı.
''Bu futbolcu bu takıma ihanet etmiştir": Teknik direktör Erkan Sözeri olayları şu şekilde anlattı: "Erzurumspor’a yakışmayan hiçbir futbolcu bu takımda barınmayacak. Rashad Muhammed de yakışmadı ve kadro dışında kaldı. Rashad’ın kadro dışında neden kaldığını açıklayacağım ve isterseniz affedeceğim. Bursaspor gibi bir takımla final derecesinde oynadığımız maçtan önce Rashad otele kredi kartı ile oda tutup misafir çağırmış. Böyle bir oyuncu benim takımımda olamaz, bu futbolcu bu takıma ihanet etmiştir"
''Bir oyuncu kadro dışı bırakılıyorsa Erzurumspor'a yakışmadığı için kalmıştır'': ''Bunu açıklamayacaktım ama bazıları İbrahim Akdağ kadro dışı bıraktırdı dediği için açıklama yaptım'' diyen Sözeri, ''Bir oyuncu kadro dışı bırakılıyorsa Erzurumspor'a yakışmadığı için kalmıştır. Ertesi gün sen maça çıkıp maçta yürürsen sen kadro dışı kalırsın" şeklinde konuştu.
Sevgilisi öldü diye yalan söylemişti: Sözeri, Rashad Muhammed, geçen yıl da "Kız arkadaşım trafik kazasında öldü" diyerek izin aldığını ve Norveç'e gittiğini açıkladı. Sonrasında kız arkadaşı ortaya çıkmış, Rashad'ın kendisini aldattığı için ayrıldığını ve barışmak için Norveç'e gelmek adına bu yalanı söylediği anlaşılmıştı.