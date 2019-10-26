İbrahim Kiras'ın Barış Pınarı yazısı konuşuluyor galiba erken sevindik

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, ABD ve Rusya'nın terörist başı Mazlum Kobani'ye verdikleri değere dikkat çekerek, güvenli bölgenin "YPG devleti" için güvenlik koridoruna dönüşmek üzere olduğunu yazdı.

Barış Pınarı Harekatı'nda "Türkiye istedini aldı" yorumlarına Karar yazarı İbrahim Kiras'dan itiraz geldi. Kiras, "Galiba erken sevindik" başlıklı yazısında ABD ve Rusya ile imzalanan mutabakatların terör tehdidine karşı güvence oluşturmayacağını iddia etti.

Mazlum Kobani'ye verilen değer

"Bu çerçevede “dostumuz” Rusya ile “müttefikimiz” ABD’nin en üst seviyedeki yetkililerinin “General Kobani” diye andıkları, birebir görüştükleri, başkentlerinde misafir etmekten çekinmedikleri teröristin durumu anlamlı bir örnek." diyen Kiras, yazısına şöyle devam ediyor:

Siyasi ajandalarını uyguluyorlar

"Biz imzalanan anlaşmalara bakıp güney sınırlarımız boyunca 30 km. derinliğinde bir alan terör örgütlerinden temizlenecek diye seviniyoruz… Buna mukabil, o anlaşmalara imza atan muhataplarımız ise aslında belirli birtakım siyasi ajandalarını başka yollardan hayata geçirmek üzere bir plan uyguluyorlar sanki…"

Sivil “Mazlum Paşa”lar çıkarılamadı

“Kürt Devleti” girişimleri hakkında Türk tarafının kayda değer hiçbir hazırlığının veya “karşı strateji”sinin bulunmadığını savunan yazar, şu ifadelere yer verdi:

"Sözgelimi “General Mazlum”un karşısına “Mazlum Paşa”lar veya daha iyisi “sivil Mazlum”lar çıkarmayı akıl edemeyecekseniz veya bunu yapmaya cesaret edemeyeceksiniz. Rakipleriniz bir hamle yaptıkça siz de o anki şartlara göre rastgele bir hamle yapacaksınız. Sonraki aşamaları hiç hesaba katmayacaksınız."