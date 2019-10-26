Doğum sonrası kabızlık neden olur nasıl geçer emzirenler dikkat!

Doğum sonrası kabızlık yaşayanlar için lohusalıkta kabızlık neden olur, nasıl geçer sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Doğum sonrası kabızlığın nedenlerinin yanı sıra doğal çözüm yollarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Özellikle emziren anneler kabızlık şikayetlerini gidermek için mutlaka bol su içmeli.

Hamilelikte kabızlık çektiniz doğum sonrası rahatlamayı umuyordunuz ancak lohusalıkta yine kabızlıkla mücadele ediyor olabilirsiniz. Doğum sonrası kabızlık şikayetinin altında bir çok neden yatıyor olabilir. Bunların bazıları doğum şekli, bazıları beslenme kaynaklı nedenlere dayanıyor olabilir.

Doğum sonrası kabızlık sorunun nedeni doğum şeklinize bağlı olabilir. Normal doğum yapan kadınlarda vajinal dikişler ve doğumun vajinal bölgede yarattığı tahribat dışkılama sırasında ıkınmayı zorlaştıracağından kabızlığa neden olabilir. Böyle durumlarda dikişlerin iyileşmesini takiben kabızlık sorunu da yavaş yavaş ortadan kaybolacaktır. Sezaryan doğumda ise geçirilen operasyon bağırsaklar üzerinde tembellik etkisi yaratabilir. Operasyon sonrası bağırlakların normal hareket kapasitesine geri dönmesiyle kabızlık sorunu da ortadan kalkacaktır.

Doğum sonrası kabızlığın en yaygın nedenlerinden biri de annelerin bebekleriyle ilgilenirken tuvalet ihtiyaçlarını ertelemeleridir. Dışkılamanın ertelenmesi bağırsaktaki atıkların daha uzun süre emilmesine ve susuz kalmasına neden olacağından kabızlık yaratabilir. Doğum sonrası tuvaletini tutan annelerin mutlaka ihtiyaçlarını zamanında görmeleri kabızlığın geçmesini sağlar.

Emzirme de kabızlık nedeni olabilir

Öte yandan, doğum sonrası kabızlığın özellikle de uzun süre devam eden türden kabızlığın en yaygın nedeni annelerin bebeklerini emzirmeleri olabilir. Emzirme nedeniyle hızla su kaybeden anne vücudunda dışkılar daha kuru bir forma dönüşebilir. Yeterince suya sahip olmayan anne bebeninde dışkıların sertleşmesi uzun süren kabızlığa neden olabilir. Bu durumda kabızlığın giderilmesi için annelerin en az 3 ila 4 litre su tüketmeleri gerekmektedir.

Doğum sonrası kullanılan bazı ilaçlar da kabızlık nedeni olabilir. Örneğin demir eksikliğinin giderilmesi için verilen ilaçlar bağırsakta kabızlık yaratabilir.

Doğum sonrası kabızlık nasıl geçer?

Doğum sonrası kabızlık nasıl geçer sorusunun yanıtını bulabilmek için öncelikle kabızlığın nedenini bulmanız gerekir. Yukarıdaki nedenlere göre uygun çözüm yolları kısa sürede sağlığınıza kavuşmanıza yardımcı olabilir. Doğum şekline bağlı bir kabızlık yaşıyorsanız kendinize biraz zaman vermeniz iyileşme için yeterli olabilir. Yine de bu sürede posalı yiyecekler yiyerek, bol sıvı alarak kabızlığın etkilerini azaltabilirsiniz.

Ertelemeden kaynaklı kabızlık sorunu yaşıyorsanız mutlaka ihtiyaç duyduğunuz anda tuvalete gitmeye çalışın. Bu durumdan da çıkmak için kuru meyveler, probiyotik yiyecekler, bol sıvı ve posalı yiyecek alımlarıyla kurtulmanız mümkün.

Susuzluğa bağlı kabızlıkla mücadelenin tek yolu alınan sıvı miktarını arttırmaktır. Ayrıca ilaçlara dayalı kabızlığın giderilmesi için mutlaka doktorunuzla görüşmeli, alternatif ilaçlar denemelisiniz.