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Furkan Aydın asker selamı verdi takımdan kovuldu

Almanya 4. Lig takımlarından Altona 93'te forma giyen Furkan Aydın'ın sosyal medya hesabından Enver Cenk Şahin'in ve A Milli Futbol Takımı'nın asker selamı verdiği fotoğrafları paylaştığı için sözleşmesi feshedildi.

HSV ve St. Pauli’den sonra Hamburg’un en büyük üçüncü kulübü olan ve antrenörlüğünü Berkan Algan’ın yaptığı Alman 4. Lig takımı Altona 93’te de asker selamı skandalı yaşandı.

Altona'nın Türk futbolcusu Furkan Aydın, sosyal medya hesabındaki durumlarında Cenk Şahin ve A Milli Takım'ın asker selamı verdiği fotoğrafları paylaştığı için önce Almanya 7. Lig'i olan Bezirksliga’daki B Takım'a gönderildi.



Sözleşmesi feshedildi
Aydın'ın sözleşmesi, burada bir maç oynadıktan sonra tek taraflı olarak feshedildi. Furkan Aydın'a takımdan kovulduğu ise Berkan Algan tarafından telefonla bildirildi.

''Başka resim olsaydı onu paylaşırdım"
Konu hakkında açıklama yapan Aydın, "Fransa karşısında aldığımız 1-1’lik beraberlik sonrası sevincimi paylaştım. O anda milli futbolcularımızın asker selamı verdikleri resim, sosyal medyada dolaştığı için onu paylaştım. Başka resim olsaydı onu paylaşırdım" diye konuştu.

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