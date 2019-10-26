HABER /  GÜNCEL

Türk askerinin arasına sızmaya çalışan teröristler işte böyle öldürüldü

Türk askerinin arasına sızmaya çalışan YPG'li teröristlerin, etkisiz hale getirildiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Türk askerinin karşısına çıkamayan PKK/YPG'li teröristler, alçak pusular kurup hain saldırılar düzenleme planları yapıyor. Son olarak 2 terörist, sessiz bir şekilde Türk askerinin arasına sızmaya çalıştı.

İkisi de etkisiz hale getirildi

Mehmetçik'in dikkati sayesinde fark edilen teröristler, yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildi.

Kamera her şeyi anbean kaydetti

Teröristlerin öldürülme anı ve sonrasında yaşananlar kameralar tarafından anbean görüntülendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Rusya uydu fotoğrafları paylaşarak ABD'yi petrol kaçakçılığıyla suçladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sezai Temelli'den CHP'yi kızdıracak İstanbul çıkışı: Ders çıkarmadılar
Erman Toroğlu'ndan bomba Falcao iddiası
Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Cimri davranan erkek kusurlu, tazminat ödeyecek
Fatih Terim yazılı atkılar stada alınmadı bir güvenlikçi kovuldu
Meral Akşener AK Partili Yazıcı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi
Hulusi Akar'dan 'etnik temizlik' iftiralarına sert yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
Mircea Lucescu'dan flaş sözler: Geri dönmeye hazırım
Leicester City Kerem Baykuş ve Cafer Tosun'un peşinde
Domates kabuklarnı nasıl kolay soyulur eğer pişirecekseniz...
Almanya'dan sonra konut fiyatlarının en çok arttığı İzmir'in tercih nedenleri
Doğum sonrası kabızlık neden olur nasıl geçer emzirenler dikkat!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler kısa 4 kıtalık
Yorumlar 3 yorum