Fatih Terim'in yüzünü güldürecek Onyekuru gelişmesi

Monaco'da forma giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru'nun menajeri William D'Avali, Nijeryalo futbolcunun ocak ayında sarı-kırmızılı takıma geri dönebileceğini söyledi.

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiraladığı 22 yaşındaki oyuncu Henry Onyekuru ligde oynadığı 31 maçta 14 gol atıp 5 asist yapmış ve kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Bu sezon transfer olduğu Monaco'da istediği şansı bulamayan ve Galatasaray'ın transferi için devreye girdiği Nijeryalı oyuncudan, sarı kırmızılı kulübe iyi haber geldi.

''Ocak ayında gelir''

Yıldız oyuncunun menajeri William D'Avali transferle ilgili olarak Radyospor'a açıklamalarda bulundu ve Onyekuru'nun Galatasaray'ı çok sevdiğini belirtti. "Galatasaray taraftarı yeterince ister, kulüpler de anlaşırsa, Ocak ayında gelir. Yaz döneminde o kadar teklif vardı ki onun için; buna karşın Henry 'hep Galatasaray' dedi. Gerçekten farklı duygularla seviyor Galatasaray'ı."

''Galatasaray'a pek çok genç oyuncu kazandıracağım''

"Elbette, Ocak'ta dönebilir. Bu olasılık üzerinde düşünüyoruz. Ayrıca Galatasaray'a pek çok genç oyuncu kazandıracağım. Her iki kulüple de çok iyi ilişkilerim var. Ocak ayında ve gelecek yaz da Galatasaray'a pek çok oyuncu için çok yüksek fiyatlar içeren teklif getireceğim."

4 maçta 1 asist yaptı

Monaco'nun sezon başında 13,5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Nijeryalı oyuncu bu sezon oynadığı 4 maçta 1 asist yaptı.