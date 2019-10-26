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İstanbul merkezli 10 ilde düğmeye basıldı! Büyük silah kaçakılığı operasyon

İSTANBUL merkezli 10 ilde başlatılan silah kaçakçılığı operasyonundan 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında polislerinde olması dikkat çekti.

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4'ü polis 32 şüpheli adliyeye sevk edildi. Düzenlenen operasyonlarda toplam 83 kişi gözaltına alındı. Bu 83 kişiden 51'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

83 kişi gözaltına alındı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22 Ekim'de atölyelerde yasa dışı yollarla ürettikleri çok sayıda silahı piyasaya sürme hazırlığında olan suç örgütüne yönelik düzenlenen 10 ildeki operasyonda 83 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 51 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Silah atölyesi kurmuşlar

Baskınlarda 3 silah atölyesinde ele geçirilen, 54 ruhsatsız tabanca, 7 bin değişik çap ve markalarda fişek, 7 yivsiz av tüfeği, silah kalıpları ve silah yapımında kullanılan malzemeler emniyette sergilendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü polis 32 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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