Detoks nedir nasıl yapılır o suları içmekten vazgeçin!

Detoks nedir, nasıl yapılır? Detoks suları ile vücudunuzu arındırmaya çalışıyorsanız yanılıyorsunuz gerçek arınma çeşitli yiyeceklerin kendi formlarında bedeninize girmenizden geçiyor. İşte diyetisyen Selahattin Dönmez'in detoks açıklamaları

Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez, FOX TV'de Çağla Şikel'in sunduğu Çağla ile Yeni Bir Gün programında gerçek detoksun nasıl olması gerektiğini, detoks yaparken nelere dikkat etmek gerektiğini anlattı. Öncelikle detoks sebze ve meyve suları ile olan bir temizlenme değildir. Detoks, karaciğer ve bağırsaklarda biriken toksiklerin vücuttan uzaklaştırılmasına verilen addır. Bu arınma işlemi % 75 karaciğerde faz 1 ve faz 2 reaksiyonları şekilde olur. 🌶Faz 1’de sitokrom P 450 enzimi görev alır. Doku hasarına neden olan bileşikler bu enzim sayesinde ara metabolitlere dönüştürülür. 🌶 Faz 2 reaksiyonlarında ise faz 1 sonucunda meydana gelen reaktif gruplar konjugasyon adı verilen işlem sayesinde suda çözünür hale getirilir ve bu sayede safra veya idrarla kolayca atılabilen ürünler meydana gelir.

Detoks etkisi olan besinleri listesi

Beyaz lahana, kara lahana, Brüksel lahanası, brokoli, sarımsak ve soğan, yeşil çay, siyah çay, havuç, kereviz, pancar, zencefil, maydanoz ile hazırlanan taze sebze suları, kakule, çubuk tarçın, kimyon, yumurta sarısı ve yumurta beyazı, limon ve portakal kabuğu, taze dereotu, siyah üzüm, kırmızı üzüm, nar, karahindiba, kereviz ve taze kişniş süper etkili detoks besinleridir.

2 günlük detoks hızlandırıcı diyet listesi

Kahvaltı: 1 yumurta sarısı 3 yumurta beyazlı bol maydanozlu zeytinyağlı omlet, 1 fincan limonlu çubuk tarçınlı yeşil çay

Öğle: 1 kase Kerevizli Detoks Çorba ve Pancarlı Detoks İçeceği

Kereviz Çorbası: Tencereye 1 adet kereviz, bol kereviz yaprakları, 1 kase ince kesilmiş beyaz lahana, 1 adet havuç, 1 adet kuru soğan, 1 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve az su ile pişirin. Mutfak robotundan geçirin. Kimyon serperek servis edin.

Pancarlı Detoks İçeceği: 1 orta boy kırmızı pancar, kereviz sapı, 1 avuç kadar taze dereotu, 1 parça taze zencefili katı meyve sıkacağında sıkın ve yarım limonu sıkarak içeceği alıştırın.

İkindi: 1 avuç çiğ badem, ceviz, fındık karışımı

Akşam: 100 g pişmiş hindi fileto, 1 kase sarımsaklı pancar salatası

Sarımsaklı Pancar Salatası

Malzemeler: 2 adet pancar rendesi, 2 diş ezilmiş sarımsak, 1 avuç ince kıyılmış dereotu, 1 avuç ince kıyılmış maydanoz, 1 yemek kaşığı zeytinyağı.

Ara: 1 kase nar